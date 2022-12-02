Karabük'te özel öğrenciler sahnede hünerlerini sergiledi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle özel öğrenciler, halk oyunları ve semazen gösterisi sundu, koro halinde şarkılar seslendirdi ve şiir okudu.

100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki program öncesinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin resim ve el sanatlarından oluşan serginin açılışını gerçekleştiren Vali Fuat Gürel, öğrencilerden bilgi aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam etti.

Sevgi Çemberi Korosu'nun seslendirdiği parçalar, semazen gösterisi ve Özel Aylin Eğitim Merkezi öğrencilerinin seslendirdiği "Sakarya" şiiri protokol üyeleri ve salonda bulunanlarca beğeniyle takip edildi.

Enes Başpınar'ın Barış Manço'nun "Domates Biber Patlıcan" şarkısını karaoke olarak sergilediği performansı büyük alkış aldı.

İklimler Korosu'nun seslendirdiği parçaların ardından Polisevi hizmet binasının "Erişilebilirlik Standartları"nı karşılaması dolayısıyla Vali Gürel'in İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a "Erişilebilirlik Belgesi"ni takdim etmesiyle program sona erdi.

Etkinliğe Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genelinde faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri ile vatandaşlar da katıldı.

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