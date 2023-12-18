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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:40 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:54
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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan aracı Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurdu.

        Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 168 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Merkez Cumayanı köyünde de operasyon yapan ekipler, bir zanlının üzerinde ve ikametinde, 13 sentetik ecza hap, 4 ekstacy hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 10 fişek buldu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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