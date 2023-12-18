Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan aracı Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurdu.
Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 168 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Merkez Cumayanı köyünde de operasyon yapan ekipler, bir zanlının üzerinde ve ikametinde, 13 sentetik ecza hap, 4 ekstacy hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 10 fişek buldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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