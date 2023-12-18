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        KBÜ'deki tramvay Eskipazar MYO'ya taşındı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) kampüsündeki tramvay, Eskipazar Meslek Yüksekokulu'na (MYO) taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:19
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        KBÜ'deki tramvay Eskipazar MYO'ya taşındı
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) kampüsündeki tramvay, Eskipazar Meslek Yüksekokulu'na (MYO) taşındı.

        Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik ve Raylı Sistemler Makinistliği programları öğrencileri bu yıl ilk defa, Parçalara ayrılarak 4 tır ile Eskipazar MYO'ya getirilen tramvay desteği ile eğitim almış olacak.

        Tramvayın, KBÜ'nün kurucu rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal döneminde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteye hibe edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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