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        Karabük'te öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi

        Karabük'te Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:59
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        Karabük'te öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi
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        Karabük'te Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Öğlebeli Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenliğe, Vali Mustafa Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız, BAKKA Yatırım Destek Ofisi Karabük Koordinatörü Sakin Eren, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Karabük Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 130 öğrenciye yönelik, tasarım odaklı yaratıcı düşünme becerileri kazandırmak için 12 hafta süren elektronik programlama ve nesnelerin interneti dersleri gerçekleştirildi.

        Öğrenciler bu eğitimlerle, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek deneyimleme fırsatı yakaladı.

        Vali Yavuz projeleri inceleyerek, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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