ABD Başkanı Biden'ın koruma aracına otomobil çarptı! Panik anları kameralara yansıdı
ABD Başkanı Biden'ın koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobil çarptı, Biden ve ekibinin panik anları kameralara yansıdı
ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi.
ABD Başkanı'nın gazetecilere açıklamalarda bulunduğu esnada konvoy dışından bir otomobil Biden'ı korumakla görevli Gizli Servis'e ait araçlardan birine çarptı.