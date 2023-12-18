'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı' Honda'nın dünyada 10 milyon, Türkiye'de ise 50 bin adet satarak en çok satış adedine ulaşan SUV modeli unvanını elinde bulunduran modeli CR-V, altıncı nesli ile Türkiye'ye geldi. Honda'nın diğer modellerinde de kullandığı 'e:HEV' hibrit güç seçeneği ile bayilere gelen SUV model, artık sadece tek bir motor ve tek bir donanım seçeneği ile satışa sunuluyor. Yeni CR-V'nin lansmanında otomotiv pazarının güncel durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Son dönemde krediye erişimde sorunlar var, kur şoku fiyatları yukarı çekti ve alım gücü düştü. 2024'te binek otomobil pazar beklentimiz 650 bin adet, bu 2023'e göre yüzde 35 küçülmeye işaret ediyor" dedi. Vergi sisteminde güncelleme olması gerektiğini belirten Kılıçer, "Vergi sisteminin satın alma gücünü etkilemeden, emisyona dayalı olarak yenilenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Honda’nın dünya genelinde 10 milyon adet ile en çok satan SUV modeli olan CR-V’nin yeni nesli Türkiye'de satışa sunuldu.

Türkiye'de bugüne kadar 50 bin adet satış rakamına ulaşan Japon markanın SUV modeli, 'e:HEV' adı verilen hibrit teknolojisi ile yollara çıktı.

Japon SUV modelin Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, CR-V’nin SUV segmentine yön veren ilk modellerden biri olduğunu belirtti.

Yamada, "2019 yılında Honda Türkiye’nin ilk hibrit SUV aracı olarak Türkiye’ye gelen CR-V, şimdi e:HEV çatısı altında geliştirilmiş hibrit teknolojisine sahip altıncı nesli ile yeniden yollara çıkıyor. Türkiye’de değişen tercihler doğrultusunda yükselen SUV tercihlerini göz önüne alarak biz de bu segmentteki ürün gamımızı büyüttük. Gerçek zamanlı dört çeker (AWD) performansını yenilenen hibrit teknolojisi ile birleştirerek arazi koşullarında bile sürüş deneyimi sunan CR-V e:HEV, yakıt performansında da iddialı olacak" dedi.

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'PAZAR 2024'TE KÜÇÜLECEK'

Markanın gelecek hedeflerini açıklayan Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de, otomotiv pazarının güncel durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Pazarın bu yıl rekor kırmasına rağmen, 2024'te bu görünümün değişeceğini kaydeden Kılıçer, "Pazarın seyri pandemiden sonra dalgalanmaya başladı ve bu yıl rekor geldi.

Son dönemde krediye erişimde sorunlar var, kur şoku fiyatları yukarı çekti ve alım gücü düştü. İşte tüm bunlar gelecek yıl için tahminleri düşürdü. 2024'te binek otomobil pazar beklentimiz 650 bin adet, bu 2023’e göre yüzde 35 küçülmeye işaret ediyor" dedi.

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ve Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer

Kılıçer, mevcut vergi sisteminin otomobile erişimi zorlaştırdığını da vurgulayarak, "Mevcut vergi sistemi yüzünden otomobile ödenen tutarın yüzde 65’i vergiye gidiyor, bu sürdürülebilir bir durum değil. Vergi sisteminin satın alma gücünü etkilemeden, emisyona dayalı olarak yenilenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. İyileştirilmiş bir vergi sistemi satış adedini artıracağı için pazar 1.5 milyon adede çıkar ve akaryakıt tüketimi ile birlikte devletin vergi geliri artar. Bu sadece bizi değil tüm markaları etkiliyor, önümüzdeki dönemde her fırsatta bunu gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Finansmana erişim sıkıntılarının kredili araç satışlarını azalttığını da aktaran Bülent Kılıçer, eskiden otomobil satışlarının yüzde 70’inin kredi ile yapıldığını, bu oranın yüzde 15’e kadar düştüğünü bildirdi. Kılıçer, 2024’te talebe bağlı olarak kampanyaların devam edebileceğini de söyledi.

BOYUTLARI ARTTI

Honda Türkiye yetkililerinin açıklamalarının ardından gelelim yeni CR-V'nin özelliklerine.

İlk bakışta boyutlarındaki artış dikkat çeken altıncı nesil CR-V'nin, öncüsüne göre 106 mm daha uzun ve 11 mm daha geniş olduğu açıklanıyor. Aracın artan bagaj hacmi de 579 litreye ulaşmış durumda.

Tasarım olarak Honda'nın güncel çizgisini yakalayan model, artık daha köşeli ve sade hatlara sahip.

Bu durum CR-V'nin kabin içinde de devam ediyor. Civic ile başlayan kabin içi tasarımı CR-V'de kendine yer bulmuş durumda. Kabini boydan boya saran petek ızgara, multimedya ekranı ve dijital gösterge ekranı gibi tasarım öğeleri Civic'ten alınmış durumda.

HİBRİT MOTOR İLE GELDİ

CR-V'nin kaputunun altında ise tek bir motor seçeneği sunuluyor. 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli benzinli motor, çift elektrik motorlu otomatik şanzıman ile birlikte çalışıyor.

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Yapılan açıklamaya göre, araçta tahrik motoru ve jeneratörü ayrı bir eksende konumlandırarak motorların kapladığı alanı değiştirmeden yüzde 6,5 daha fazla tork (335 Nm) değerine ve maksimum motor hızı da 1.500 d/d artırılarak 14.500 d/d’ya ulaşıyor. Böylelikle, yüzde 4 oranında daha yüksek maksimum hıza çıkılabiliyor.

Diğer taraftan hibrit güç-aktarma sistemindeki iyileştirmeler kapsamında, Güç Kontrol Ünitesi (PCU) ve Akıllı Güç Ünitesi (IPU) de yenilenerek daha etkin bir hızlanma hissi ve hızlanmalarda daha hassas tepki sağlanıyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonu ile satışa sunulan yeni CR-V e:HEV’in 0-100 km/s hızlanma süresi 9.5 saniye olurken, 187 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi ise 6.7 lt/100 km (WLTP) olarak açıklanıyor.

Verilen bilgiye göre, Honda’nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi SENSING 360 da Avrupa’da ilk kez CR-V e:HEV’de yer alıyor.

ÇİN'DEN GELDİ BİR ÜST SEGMENTE GEÇTİ

Honda Türkiye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, ZR-V ve CR-V Türkiye'ye Çin'den geliyor. Dolayısı ile her iki SUV modelin fiyatında ek gümrük vergisinin de etkisi bulunuyor.

Öte yandan, yurtdışında C-segment olarak konumlandırılan ZR-V Türkiye'de D-segment, yurtdışında D-segment olarak konumlandırılan CR-V'nin ise Türkiye'de E-segment olarak konumlandırıldığını da belirtelim.

ZR-V ve CR-V'de görev yapan 2.0 litrelik motor ise, mevcut vergi sistemine göre her iki SUV modelin ÖTV'sini yüzde 150'lik dilime çıkarıyor.

Bu bilgiler ışığında gelelim CR-V'nin fiyatına. Altıncı nesil CR-V, sadece Advance donanım paketi, 2.0 litre hibrit güç ünitesi ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte alınabiliyor. Aracın fiyatı ise 3 milyon TL olarak açıklanıyor.