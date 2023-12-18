Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü

        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü

        Fransa'daki tarihi Notre Dame Katedrali'nde 2019'da çıkan yangının ardından restorasyon çalışmaları sürerken, Notre Dame'ın simgelerinden biri olan horoz şeklindeki rüzgargülünün yenisi takıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 08:24 Güncelleme: 18.12.2023 - 08:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Nisan 2019'da çıkan yangında zarar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu sürerken, Katedral'in tarihi simgelerinden horoz şeklindeki rüzgargülünün yenisi takıldı.

        2

        Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de yangın çıkmıştı.

        3

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Katedral'i ziyaret etmiş, Katedral'in yeniden halka açılmasına bir yıl kaldığını söylemişti.

        4

        Yeni rüzgargülü vinçle kulenin tepesine yerleştirilmeden önce Paris Başpiskoposu tarafından kutsandı.

        5

        Hristiyan dünyasında büyük üzüntüye yol açan yangının ardından Macron, her yıl 13 milyon kişinin ziyaret ettiği Katedralin onarımının Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na yetişeceği sözünü vermişti.

        6

        Katedral'in restorasyon çalışmalarında son aşamalara geçilirken, restorasyonun 2024 yılında sona ermesi bekleniyor.

        7
        8

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Notre Dame
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!