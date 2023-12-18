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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada yolcu otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 06:46 Güncelleme: 18.12.2023 - 06:46
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        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden TIR çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        AA'nın haberine göre; kazada muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, otobüsün Ankara'dan Edirne'ye gittiğini belirterek, "Kazada sıkışanlar oldu. Kaza esnasında ayağı, boynu kırılanlar oldu." dedi.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik oluştu. Ekipler kaza yapan otobüsle TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı.

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        #Kuzey Marmara Otoyolu
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