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        Karabük'te iki farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 22:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 22:47
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        Karabük'te iki farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        E.K. idaresindeki 60 BD 845 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Üçbaş köyü yakınlarında R.Ş. yönetimindeki 78 AJ 050 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile 78 AJ 050 plakalı otomobildeki S.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yenice ilçesindeki kazada ise Y.S'nin kullandığı 55 ADB 732 plakalı hafif ticari araç, Ören köyü yolunda şarampole devrildi.

        Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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