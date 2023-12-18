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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta basketbol fırtınası: Futbola da Dusan Alimpijevic aranıyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta basketbol fırtınası: Futbola da Dusan Alimpijevic aranıyor

        Beşiktaş'ta futbol takımı yarışa erkenden havlu atarken basketbol takımı ise camianın gururu oldu. Dusan Alimpijevic yönetiminde evinde 7'de 7 yapan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko'nun ardından Anadolu Efes'i de devirdi. Futbolda şimdilik Rıza Çalımbay'la devam eden Beşiktaş yönetimi, yeni hoca için özellikle yabancı isimler konusunda hummalı bir çalışma içerisinde

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 18.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:07
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        Futbola da Dusan aranıyor!
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        Beşiktaş, bu sezon futbolda arayıp bulamadığı mutluluğu basketbolda buldu. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko'nun ardından Anadolu Efes'i de yenerek sahasında bu sezon 7'de 7 yaptı. EuroCup'ta da yoluna devam eden Beşiktaş, sergilediği performansla taraftarının da büyük beğenisini toplarken Akatlar yeniden tıklım tıklım dolmaya başladı.

        SEZONA YENİDEN YAPILANMA İLE GİRİLDİ, ARAT DEVAM ETTİ

        Basketboldan Sorumlu Yönetici Umut Tahir Güneş, sezona genel menajer Nedim Yücel ve başantrenör Dusan Alimpijevic ile girerken siyah-beyazlılar uzun bir aradan sonra potada heyecanla takip edilen bir takım oluşturdu. Ancak futbolda çalkantılı bir sezon yaşayan Beşiktaş, hedeflerine erkenden havlu atarken 3 Aralık'ta olağanüstü kongre yapıldı. 35. başkan seçilen Hasan Arat'ın basketbol şubesi konusunda kararı merakla beklenirken seçimden 2 gün sonra Umut Tahir Güneş, Basketbol Şube Sorumlusu olarak atanarak görevine devam etti.

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        HEDEF ŞİMDİ BİRLEŞME VE EUROLEAGUE

        Beşiktaş'ın basketbol takımı hedefine adım adım giderken Arat yönetiminin potaya dair vaatleri de merakla bekleniyor. Başkan Arat ve 2. Başkan Hüseyin Yücel'in yeni yılın başında Euroleague'e wildcard almak için temaslara başlayacağı öğrenilirken Bahçeşehir Koleji ile birleşmenin de bu süreçte gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan yeni Akatlar Spor Kompleksi de taraftarın merakla beklediği projelerin başında geliyor.

        "FUTBOLA DA DUSAN ALIMPIJEVIC ARANIYOR!"

        Beşiktaş Emlakjet'in başantrenörü Dusan Alimpijevic, hem oynattığı basketbol hem de hırsıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Öyle ki her maçın ardından "Futbola da Dusan Alimpijevic gibi bir hoca lazım" cümlesi sosyal medyada sık dile getirilir oldu.

        ÇALIMBAY'IN OPSİYON SÜRESİ DOLUYOR AMA...

        Beşiktaş'ın futbol takımında ise gözlerin çevrildiği en önemli konu Rıza Çalımbay'ın durumu... Yeni yönetimin seçilmesi halinde 15 günlük karar opsiyonu bulunan tecrübeli hoca için bu süre bugün sona eriyor. Devre arasına 4 maç kalırken Beşiktaş'ın da Çalımbay'la şimdilik devam edeceği öğrenildi. Siyah-beyazlılar alınacak sonuçlara göre yol haritasını belirleyecek. Beşiktaş yönetimi, yabancı hoca konusunda hummalı bir çalışma içerisinde.

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