baraj doluluk | İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor! Baraj doluluk oranı ne oldu? 18 Aralık 2023 baraj doluluk oranı

baraj doluluk | İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor! Baraj doluluk oranı ne oldu? 18 Aralık 2023 baraj doluluk oranı

İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor! Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 38 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 18 Aralık Pazartesi itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:25 facebook

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