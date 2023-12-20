Galatasaray-Karagümrük maçında penaltı tartışmaları

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

İkinci yarıda Karagümrük penaltı bekledi

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Maçın ikinci yarısında ise dakikalar 54'ü gösterdiğinde konuk ekip penaltı bekledi.

Levent Mercan'ın son çizgiye inip içeriye ortasında Günay Güvenç topu elinden kaçırdı. Topa hareketlenen Mendes, Barış Alper'le girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı ancak oyun bir kez daha devam etti.

Bu pozisyon sonrası Karagümrüklü oyuncular hakeme şiddetli itirazlarda bulundu.