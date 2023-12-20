İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan

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Fred'in de değerli oyuncularından bir tanesi olduğunu vurgulayan Kartal, "Olmaması tabii ki bizi üzecek. Sonuçta Fred yoksa, onun yerini dolduracak takım içerisinden başka bir çözüm bulacağız kendimize. Takım içerisinde bakacağız. En iyi şekilde Galatasaray maçına çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kartal, "Bu kadar gol olacağını bekliyor muydunuz?" sorusuna ise "Aslında 2-0'dan sonra maçı 3, 4 yapıp çok rahat bitirebilirdik. Ayrıca 3-1 olduktan sonra da çok rahat maçı kendi elimizde tutup, daha farklı kazanabilirdik. Birazcık oyunun sonuna doğru ortam gerildi. Gerildikten sonra her iki takım da basit hatalar yaptı ve oyun genişledi. Maç bu şekilde bitti." yanıtını verdi.