İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım evindeki yenilmezlik serisini 25'e çıkardı.

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Galatasaray'ın galibiyetini yazdı.

Güzel bir hava ve dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada öngörülerin aksine yalnızca bir gol atıldı.

Karagümrük karşılaşması öncesi, farklı yorumlar yapıldı. Hatta gollü bir maç beklentisi vardı.

Sakatlanmaktan, kart görmekten korktular. Karagümrük’ü nasıl olsa yeneriz düşüncesini hep birlikte içselleştirmişlerdi.

Teknik kadro , oyuncular hafta sonunu düşünüyorlardı doğal olarak. Eforlarını, mücadele gücünü daha dikkatli kullandılar.

Galatasaray’ın beklenilen oyunu sergileyemeyişindeki en önemli neden, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisiydi elbette.

Baskı kurdular. İki net gol pozisyonunu değerlendiremediler. Yeni teknik direktör Şota ile daha güzel şeyler yapacakları mesajını verdiler.

5 eksik oyuncusuna karşın, Galatasaray’ı çok zorladılar. Özellikle ikinci yarı topa daha çok sahip oldular.

Sarı-Kırmızılılar, önceki maçlarda oyunu öne yıkan, baskı kuran, hızlı oynayan bir görüntü veriyordu. Karagümrük karşılaşmasında bu özelliklerini göremedik.

Torreira ile iyi bir ikili oluşturuyor.

Galatasaray’da en belirgin düşüş savunma hattındaydı. Çok geriye yaslandılar. Karagümrük’e fazla alan bıraktılar. Araya atılan topları seyrettiler.

Barış yine sol bek oynadı. Çok başarılı değildi. Ataklara çıktığında etkisiz kaldı. Yerini kaybetme korkusu yaşıyordu.

İlk kez 11’de oynayan kaleci Günay, 2 net golle izin vermeyerek büyük güven kazandı. Muslera’nın yokluğunu aratmayacağı belli oldu.

Böyle olunca, vasat oyun sonucu ancak tek golle alınan galibiyete sevindiler.

Derbiye eksiksiz ve galibiyetle gidecek olan Sarı-Kırmızılı takımın en büyük sorunu forvette hattında.

Kadroda çok yetenekli oyuncular var. Tete, Zaha, Ziyech, Kerem, Bakambu’nun tek başına bile bir takıma büyük güç katacağı bir gerçek.

Bunun yanı sıra golcü Icardi başlı başına bir takım gibi.

Bu kadar yıldız oyuncuya rağmen, gol kısırlığı yaşanması şaşırtıcı.

Icardi, Karagümrük maçında sahada var mı, yok mu belli değildi. Yeterli topla buluşamadığı bir yana, hareketsiz ve güçsüzdü. Etkili şut, rakibi rahatsız eden mücadele gibi kendine özgü hareketleri göremedik. Bu kötü performans derbi öncesi Sarı-Kırmızılıları düşündürüyor mutlak.

Hafta sonu heyecanı yüksek bir maç tüm sporseverleri bekliyor. Galatasaray’ın en büyük avantajı kadro sıkıntısı olmaması.