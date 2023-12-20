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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!

        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!

        Çankırı'da kan donduran olay! İddiaya göre babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken Polisin evde yaptığı aramada, sobada Hasan D'ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 23:37 Güncelleme: 20.12.2023 - 23:37
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        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
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        Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İ.D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 2 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.

        Foto: İHA

        ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ GÖNDERİLDİ

        Hasan D'den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Foto: İHA

        Polisin evde yaptığı aramada, sobada Hasan D’ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

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        Olayla ilgili ifadesi alınan İ.D, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

        Foto: İHA

        Gözaltına alınan İ.D’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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