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        Prof. Dr. İlber Ortaylı, Karabük'te konferansa katıldı

        Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konferansa konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 23:55 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:34
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        Prof. Dr. İlber Ortaylı, Karabük'te konferansa katıldı
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        Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konferansa konuk oldu.

        Safranbolu Belediyesince ilçenin UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edilişinin 29. yılı etkinlikleri kapsamında Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, öğrenciler ve tarihseverlerden yoğun katılım oldu.

        Prof. Dr. Ortaylı, konferansta yaptığı konuşmada, Fransa ve Almanya'da korumacılığın önemli olduğunu ve bu ülkelerde Safranbolu'ya benzeyen birçok şehir olduğunu söyledi.

        Kastamonu'nun Anadolu kültürünün merkezi olduğunu belirten Ortaylı, "Kastamonu Türk kültürünün ana merkezlerinden biridir. Burası da Kastamonu'ya bağlıydı. Burası deri ticaretiyle meşhurdur, dericilik üzerine. Bu deriler Bartın'a kadar gidiyor. Oradan Karadeniz yoluyla ihraç ediliyor. Daha çok Rusya'ya. Onun için de zengin bir yer. Bu zenginlikler, bu konaklar normal bir Anadolu kasabasına ait şeyler değil. Bu konaklardan dolayı insanlar burada mutlu yaşamışlar." dedi.

        Ortaylı, mayıs ayında açık havada imza günü için tekrar Safranbolu'ya gelmek istediğini ifade etti.

        Programda, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile çok sayıda akademisyen de yer aldı.

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