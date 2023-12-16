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        Karabük'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:34
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        Karabük'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        D.A. idaresindeki 34 BCP 911 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Davutobası köyü Köprübaşı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kazada aracın altında kalan yolcu Emine A'nın (98) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan yolcu E.A. ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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