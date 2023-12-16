Karabük'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki 34 BCP 911 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Davutobası köyü Köprübaşı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada aracın altında kalan yolcu Emine A'nın (98) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan yolcu E.A. ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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