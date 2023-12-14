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        Karabük'te otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:49 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:56
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        Karabük'te otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        A.T. idaresindeki 37 AV 371 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Üçevler köyü yakınlarında, namaz çıkışı evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ekren'e (74) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Ekren'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.T, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobille yaklaşık 100 metre sürüklendiği öğrenilen Ekren'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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