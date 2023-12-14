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        Otomobilin çarptığı yaya öldü

        KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde camiden evine dönen İsmet Ekren (74), yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, sürücüsü de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:30
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        Otomobilin çarptığı yaya öldü
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        KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde camiden evine dönen İsmet Ekren (74), yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, sürücüsü de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Karabük yolunun Üçevler mevkisinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 37 AV 371 plakalı otomobil, camiden çıkıp evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ekren'e çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken, yaya İsmet Ekren olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.T. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

        İsmet Ekren'in cenazesi de olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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