Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te evden hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli aranıyor

        Karabük'te evden hırsızlık girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te evden hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te evden hırsızlık girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Belenköy TOKİ'de Yılmaz Mangaltepe'ne ait eve, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi girdi.

        Salondaki televizyonu üniteden indirip yere bırakan şüpheli, daha sonra evden kaçtı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yılmaz Mangaltepe'nin ağabeyi Yaşar Mangaltepe, gazetecilere, olay anında evde kimse bulunmadığını belirterek, "Televizyonu ünitesinden çıkarıp, yere indirmiş. Sesleri duyunca vazgeçmiş." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"

        Benzer Haberler

        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Karabük Valisi Yavuz'u ziyaret etti
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Karabük Valisi Yavuz'u ziyaret etti
        Türkiye rekortmeni özel atlet Muhammet Arif Çenesiz'in hedefi, olimpiyat vi...
        Türkiye rekortmeni özel atlet Muhammet Arif Çenesiz'in hedefi, olimpiyat vi...
        Karabük'te kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te motosikletli kuryeler ölen arkadaşları için konvoy oluşturdu
        Karabük'te motosikletli kuryeler ölen arkadaşları için konvoy oluşturdu
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıya adli kontrol
        Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıya adli kontrol