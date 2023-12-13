Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıya adli kontrol

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlarında yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce adli kontrol şartıyla salıverildi.

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