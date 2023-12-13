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        Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıya adli kontrol

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:50 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:50
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        Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıya adli kontrol
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlarında yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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