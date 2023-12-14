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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Karabük Valisi Yavuz'u ziyaret etti

        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:53
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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Karabük Valisi Yavuz'u ziyaret etti
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        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Genel Başkan Yazgan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Ziyarette sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında Yazgan'dan bilgi alan Yavuz, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Yazgan ise kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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