Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Karabük Valisi Yavuz'u ziyaret etti
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a ziyarette bulundu.
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Genel Başkan Yazgan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ziyarette sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında Yazgan'dan bilgi alan Yavuz, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.
Yazgan ise kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.
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