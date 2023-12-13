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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:50 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:55
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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

        İl merkezinde faaliyetleri tespit edilen S.A, K.T, ve L.A'nın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ve ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden araç sürücüsü S.A'ya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak" suçundan 20 bin 970 lira ceza uygulandı.

        Yenice ilçesinde ise emniyet ekiplerince yapılan uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü H.A. yakalandı. Şüphelinin üzerinden atmaya çalıştığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen materyal görevlilerce muhafaza altına alındı.

        Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu aparatı, 2,22 gram eroin ve 2,83 gram çeşitli uyuşturucu maddeler yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, 1 yıl önce sürücü belgesine, "uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak" suçundan 5 yıl süreyle el konulduğu anlaşılınca, sürücü belgesiz araç kullandığı gerekçesiyle 31 bin 146 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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