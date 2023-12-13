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        Karabük'te motosikletli kuryeler ölen arkadaşları için konvoy oluşturdu

        Karabük'te motosikletli kuryeler, 9 Aralık'ta trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları Tevfik Arayıcı anısına yaklaşık 100 araçla konvoy oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:47
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        Karabük'te motosikletli kuryeler ölen arkadaşları için konvoy oluşturdu
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        Karabük'te motosikletli kuryeler, 9 Aralık'ta trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları Tevfik Arayıcı anısına yaklaşık 100 araçla konvoy oluşturdu.

        Kentte görev yapan motosikletli kuryeler, 9 Aralık'ta yaşanan kazayı protesto etmek amacıyla 100. Yıl Mahallesi'nde bir araya geldi.

        Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Furkan Kayacık, 9 Aralık'ta alkollü minibüs sürücüsü S.F.Y'nin çarptığı motosikletli kurye arkadaşları Tevfik Arayıcı'nın hayatını kaybettiğini kaydetti.

        Motosikletli kuryelerin zor şartlarda çalıştığını ifade eden Kayacık, "Tevfik kardeşimiz gibi nice kayıplarımızın olmaması için devletimizden biran önce yasa talep ediyoruz. Özel yemek sektörü esnaflarından da kurye çalışanlarının uzak mesafeye gönderilme ve limitlerinin düşürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından 100. Yıl Mahallesi'nde kuryelerin yaklaşık 100 motosikletle oluşturduğu konvoy, kazanın yaşandığı Safranbolu Kirkille Mahallesi'nde son buldu.

        Gruptakiler, buraya karanfil bıraktı ve yol kenarına fidan dikti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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