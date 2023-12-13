Bakan Güler, şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze törenine katıldı

Şehidin üniversite öğrencisi kardeşi Eren Emir, ağabeyinin üniformasını giyip subay kılıcını taşıdı, polis emeklisi babası da taziye dileklerini iletenlere "Vatan, millet sağ olsun." dedi.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, elini tuttuğu şehidin annesini tören boyunca teskin etti. Şehidin anneannesi, "Vatan sağ olsun. Gözümden bir damla yaş akıtmayacak, düşmanı sevindirmeyeceğim." diye konuştu.

Bu arada, CHP Genel Başkanı Özelin taziye dileklerini iletmesinin ardından, bir şehit yakınının "Demirtaşa selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor." diye tepki gösterdiği duyuldu.