Victoria Beckham: Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim

1999'dan bu yana eski futbolcu David Beckham ile mutlu evliliğini sürdüren Victoria Beckham, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Beckham, göğüslerine yaptırdığı estetik operasyondan pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

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"KEŞKE GÖĞÜSLERİMİ HİÇ BÜYÜTMESEYDİM"



'Allure' dergisine konuşan Victoria Beckham, "Dürüst olmak gerekirse keşke göğüslerimi büyütmek için ameliyat olmasaydım. 12 yaşındaki kızım Harper'la bu konu hakkında konuşamıyorum. Bir gün bu konudaki deneyimlerimi onunla paylaşabilirim ama henüz o noktada değiliz" ifadelerini kullandı.