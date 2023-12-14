Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

        Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        - Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda gözaltına alınan E.K'nin üst aramasında, 100.6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Evinin bahçesinde kaçak define kazısı yaparken suçüstü yakalandı
        Evinin bahçesinde kaçak define kazısı yaparken suçüstü yakalandı
        Karabük'te evden hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli aranıyor
        Karabük'te evden hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli aranıyor
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Karabük Valisi Yavuz'u ziyaret etti
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Karabük Valisi Yavuz'u ziyaret etti
        Türkiye rekortmeni özel atlet Muhammet Arif Çenesiz'in hedefi, olimpiyat vi...
        Türkiye rekortmeni özel atlet Muhammet Arif Çenesiz'in hedefi, olimpiyat vi...
        Karabük'te kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te motosikletli kuryeler ölen arkadaşları için konvoy oluşturdu
        Karabük'te motosikletli kuryeler ölen arkadaşları için konvoy oluşturdu