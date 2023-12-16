Karabük'te 371 milyon liralık sosyal destek sağlandı AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'te bu yıl 371 milyon 852 bin 861 liralık sosyal destek sağlandığını bildirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'te bu yıl 371 milyon 852 bin 861 liralık sosyal destek sağlandığını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal devlet anlayışı ve sorumluluğuyla, kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti olarak göreve geldiklerinde Türkiye'nin orta gelişmiş endeksiyle ölçüldüğünü, şimdi ise çok yüksek insani gelişmişlik düzeyine ulaşıldığını aktaran Şahin, sosyal yardım kaleminin ise dönemlerinde 4'den, 50'nin üzerine çıkartıldığını kaydetti.

Şahin, Karabük'te de sosyal refahın geçmişe göre çok yükseldiğini ve daha da yükseltmek için durmadan çalıştıklarını vurgulayarak, "Hizmet anlayışımız, bir sınıfın veya bir kesimin değil, tüm vatandaşların refahını ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikaların yürütülmesi. Sosyal hizmet konusunda Karabük'ümüz de çok titiz çalışmalar yürütüyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, hane hane tarama yapılıyor, kapı kapı geziliyor. Özellikle muhtarlarımız, bu konuda bir köprü vazifesi görüyor. Vatandaşlarımız, devletimizin her an yanında olduğunu görüyor ve şefkatini hissediyor." ifadelerini kullandı.

Verilen desteklerle ilgili bilgi veren Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden 28 milyon 534 bin 181 lira, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Merkezi üzerinden 221 milyon 503 bin 70 lira ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğümüz tarafından ise evde bakım için 86 milyon 942 bin 180, dar gelirli ailelere 18 milyon 236 bin 608, özel bakım için 12 milyon 968 bin, her doğan çocuk için 517 bin 757 ve koruyucu ailelere 3 milyon 151 bin 065 lira ödeme yapıldı. Karabük'te, 2023 yılı içinde toplam 371 milyon 852 bin 861 liralık sosyal destek sağlandı."