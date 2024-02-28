AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, "İleri Tarım Uygulamaları" projesini anlattı

AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "İleri Tarım Uygulamaları Projesi" kapsamında 200 kadını istihdam edeceklerini bildirdi.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında 25 dönüm alanda kapalı sera kuracaklarını belirtti.

Serada, başta Karabük Belediyesinin ihtiyacı olan peyzaj bitkileri, bölgeye özgü fide ve fidanla topraksız sebze yetiştireceklerini, ürünleri uygun fiyatla vatandaşlara sunacaklarını bildiren Çetinkaya, İleri Tarım Uygulama Merkezi'nde 200 kadın istihdam edileceğini ve ailelerin ekonomisine destek olacaklarını kaydetti.

- 7 kreş ve gündüz bakım evi yapılacak

Okul öncesi eğitimin, çocukların zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini desteklediğine değinen Çetinkaya, şehrin 7 farklı yerine belediye kreş ve gündüz bakım evi yapacaklarını belirtti.

Projenin önemini anlatan Çetinkaya, "Çocukların ihtiyaçlarına göre planlanmış açık ve kapalı eğitim alanları, çocuk eğlence alanları ile çocuk kütüphanesini içinde barındıran kreş ve gündüz bakım evlerini, tüm Karabüklülerin hizmetine sunuyoruz. Çocuklarımız, önce ailesine sonra bize emanet. Şehri imar, gönülleri ihya için biz hazırız." ifadelerini kullandı.