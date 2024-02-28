Karabük'te çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Karabük ve Yenice belediyeleri itfaiye ekipleri ile Yenice Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle yangına müdahalede bulunuldu.

Yazıköy köyü İncebacaklar Mahallesi'nde Recep K'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.

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