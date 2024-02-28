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        Karabük'te çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:34
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        Karabük'te çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Yazıköy köyü İncebacaklar Mahallesi'nde Recep K'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük ve Yenice belediyeleri itfaiye ekipleri ile Yenice Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle yangına müdahalede bulunuldu.

        Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye eri Ulaş Elieyioğlu'nun sol bacağı ve ellerinde yanıklar oluştu. Yaralanan Elieyioğlu, ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerce söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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