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        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

        KARABÜK'te, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı İshak Öztürk (84) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Elif M. yönetimindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen İshak Öztürk'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İshak Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:05 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:10
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        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
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        KARABÜK’te, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı İshak Öztürk (84) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi’nde meydana geldi. Elif M. yönetimindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen İshak Öztürk’e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İshak Öztürk’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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