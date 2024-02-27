Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
KARABÜK'te, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı İshak Öztürk (84) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Elif M. yönetimindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen İshak Öztürk'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İshak Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
KARABÜK’te, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı İshak Öztürk (84) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi’nde meydana geldi. Elif M. yönetimindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen İshak Öztürk’e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İshak Öztürk’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
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