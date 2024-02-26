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        Karabük'te parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:59 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:03
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        Karabük'te parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        15 Temmuz Mahallesi'ndeki parkta oynayan 3 yaşındaki Ö.T'nin bacağı spor aletine sıkıştı.

        Uzun uğraşlara rağmen çocuğun bacağını çıkaramayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Spor aletindeki demiri kesen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

        Spor aleti ise daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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