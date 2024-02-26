Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan zanlı tutuklandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kişiyi tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kişiyi tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ozanköy köyü yolunda 23 Şubat'ta M.K'yi tüfekle ateş ederek yaraladığı öne sürülen M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelinin il merkezinde saklandığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla M.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada şüphelinin 46 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
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