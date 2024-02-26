Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan zanlı tutuklandı

Bu arada şüphelinin 46 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ozanköy köyü yolunda 23 Şubat'ta M.K'yi tüfekle ateş ederek yaraladığı öne sürülen M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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