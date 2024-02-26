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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, projelerini anlattı

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, 2 bin 100 konutu ve 1100 araçlık otoparkı kente kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:36
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, projelerini anlattı
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, 2 bin 100 konutu ve 1100 araçlık otoparkı kente kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, kendi dönemlerinde şehrin vaat siyasetine değil, icraat ve hizmet belediyeciliğine kavuşacağını belirtti.

        Karabük'te aynı projelerin halkın önüne sunularak ihtiyaçların çözüme kavuşturulmadığını savunan Çetinkaya, "Seçime 35 gün kala verilen bin konut projesi vaadi... Hizmet için sözde verilen A4 maktu evrakla halkın başvurusu toplanıyor. Aslında bu evrakın hiçbir geçerliliği yok." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, Kemiklidere bölgesindeki kentsel dönüşüm projesinin hayata geçmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Yine Bayır Mahalle'de bir önceki seçim kampanyasında halka konut vaatleri var. Geçen 15 yılda verdiği kentsel dönüşüm vaadini yapmadı. Karabük halkı o zaman da heyecanlandı, 'Konut sahibi olacağım, mahallelerimiz yenilenecek, daha modern, depreme dayanıklı konutlar yapılacak.' dedi. Geçen 15 yılda bu 2 konut projesi ve daha nicesi hayata geçirilmedi. Geldik yıl 2024, seçime 35 gün kala yine aynı vaatler. 15 yılda kaç konut yaptın da şimdi yine aynı vaatlerle haktan evrak topluyorsun ve 1000 konut yapacağınızı Karabüklü halkına beyan ediyorsun?"

        Karabük Belediyesinin son 15 yılda kentsel dönüşüm projelerinde hiçbir vaadini gerçekleştirmediğini ifade eden Çetinkaya, bu kapsamda Soğuksu Mahallesi'nde üçüncü etabı çok hızlı şekilde hayata geçireceklerini kaydetti.

        - "2 bin 100 konut kazandıracağım"

        Çetinkaya, kuracakları Konut AŞ. ve TOKİ işbirliği ile birçok mahallede sosyal konut üretmeye hızlı şekilde başlayacaklarını anlatarak, "Karabük Belediyesi önümüzdeki 5 yıl size bin tane konut yapmayacak ama şunun sözünü veriyorum AK Parti Belediye Başkan adayı olarak; yapacağımız 2 bin 100 konutu ise hükümetimle, TOKİ işbirliğiyle, istişareyle, Ankara yolunu gide gele Karabüklü hemşehrime kazandıracağım. Azami düzeyde de bu rakamın çok çok üzerine çıkacağım. TOKİ ile iş birliği yapacağız. Kentimizi daha güzel müreffeh seviyeye taşıyacağız. Bu bir cevap değil, bu bir hizmet aşkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kentteki en büyük sorunlardan birinin de otopark olduğunu aktaran Çetinkaya, TOKİ tarafından revize edilen Kent Meydanı Millet Bahçesi projesi kapsamında 1100 araçlık otopark yapmayı hedeflediklerini, 800 araçlık yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek iki katlı yapının kentin araç park sorununu çözeceğini belirtti.

        Çetinkaya, 78 dönüm alan üzerine yapılan Millet Bahçesi'ni 26 Kasım 2024'te hemşehrilerin hizmetine sunacaklarını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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