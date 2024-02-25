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        AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Yenice'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice ilçesinde partisinin seçim ofisi açılışını yaptı, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:18
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        AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Yenice'de ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice ilçesinde partisinin seçim ofisi açılışını yaptı, esnafı ziyaret etti.

        Yenice'de seçim ofisi açılışına katılan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti siyasetinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirtti.

        İlçenin 31 Mart'ta Belediye Başkan adayı Sertaş Karakaş'ın yanında yer alarak yeni bir destan yazacağını aktaran Şahin, "Bu seçimlerde nihayetimiz, Yenice'mizi gerçek belediyecilikle, her anında hep yanında olacak belediye başkanıyla buluşturmaktır. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta AK Belediyecilik şahlanışının en güçlü hissedildiği yer Yenice olacaktır." ifadesini kullandı.

        Keskinkılıç da Karakaş'ın seçim çalışmaları doğrultusunda Yenicelilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Yenice kararını vermiş. Sertaş Karakaş, 31 Mart akşamından sonra Yenice'ye yenilik getirecek." açıklamasında bulundu.

        Daha sonra esnafı ziyaret eden Şahin ve Keskinkılıç, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, parti olarak yapacaklarını anlattı.

        Ziyaretlerde, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da yer aldı.

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