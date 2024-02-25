AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, partililerle çevre temizliği yaptı

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ve partililer, çevre temizliği etkinliğine katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, parti teşkilat kademeleriyle Kılavuzlar Mahallesi'nde çevre temizliği yaptı.

AK Parti Karabük Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının, "Daha temiz bir doğa ve daha temiz bir Karabük" sloganıyla düzenlediği etkinliğe ilişkin Çetinkaya, kentin temiz ve modern olması için çalışacaklarını belirtti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği yaptıklarını aktaran Çetinkaya, Karabük'ün pırıl pırıl olmasını istediklerini ifade etti.