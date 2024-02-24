Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16-23 Şubat'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.
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