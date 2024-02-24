Safranbolu'da bağcılık kursu açıldı

Safranbolu Belediyesi tarafından açılan bağcılık kursunda, 100 kişi eğitim görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yazıköy Uygulama ve Üretim Merkezi'nde düzenlenen ve 100 kişinin katıldığı kursta, ilk gün eğitimleri tamamlandı.

Merkez sorumlusu ve ziraat mühendisi Pınar Uslu, kursiyerlere toprak çeşidi, üzüm çeşidi seçimi, budama, sulama, gübreleme ve hastalıklarla mücadele konularında bilgi verdi.

Yaklaşık 1,5 ay sürecek eğitimlerle, ilçenin coğrafi işaretli ürünü "çavuş üzümü" başta olmak üzere tarımda üretimin artırılması amaçlanıyor.

Eğitimlerin ilk gününe katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kursa katılımın yoğun olduğunu vurgulayarak, "Üretime olan bu ilgiyle, biz bağ bozumu şenliklerimizi tekrar gündeme alabiliriz." ifadelerini kullandı.