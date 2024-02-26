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        Karabük'te günlük kiralık evler ve araç kiralama firmaları denetlendi

        Karabük'te polis ekiplerince günlük kiralık evler ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:11
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        Karabük'te günlük kiralık evler ve araç kiralama firmaları denetlendi
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        Karabük'te polis ekiplerince günlük kiralık evler ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetime, 11 ekipten oluşan 37 personel katıldı.

        Denetimlerde günlük kiralık 80 ev ve 53 araç kiralama firması kontrol edildi.

        Eksiklikleri tespit edilen 2 işletmeye toplamda 94 bin 606 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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