Karabük'te kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Karabük'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen E.G'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 42 mermi, 6 bin 978 makaron, 12 paket bandrolsüz sigara, 240 dal sigara ve 3 cinsel içerikli macun ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.