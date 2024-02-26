Karabük'te kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Karabük'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karabük'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen E.G'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 42 mermi, 6 bin 978 makaron, 12 paket bandrolsüz sigara, 240 dal sigara ve 3 cinsel içerikli macun ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.