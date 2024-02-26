Karabük'te cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı

Denetimlerde araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Karabük-Zonguldak kara yolunda 19 personelin katılımıyla cayrokopter destekli havadan trafik denetimi yaptı.

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