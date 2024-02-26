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        Karabük'te cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı

        Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:50
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        Karabük'te cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı
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        Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Karabük-Zonguldak kara yolunda 19 personelin katılımıyla cayrokopter destekli havadan trafik denetimi yaptı.

        Denetimlerde araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunuldu.

        Ekiplerin, trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetimlere aralıksız devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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