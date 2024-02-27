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        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:39
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        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        E.M. idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ö'ye (83) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan İ.Ö, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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