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        Karabük'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Karabük'te traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 00:03 Güncelleme: 27.02.2024 - 00:03
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        Karabük'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Karabük'te traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ömer Çetin (54) idaresindeki traktör, merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Traktörden düşen sürücü Ömer Çetin ve yanındaki Ünsal A. (52) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Ömer Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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