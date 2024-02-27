Karabük'te traktör devrildi: 1 ölü,1 yaralı KARABÜK'te, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Ömer Çetin (54) hayatını kaybetti, yanında bulunan Ünal Aslan (52) yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahyalar köyünde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Ömer Çetin yönetimindeki plakasız traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Traktörden savrularak yaralanan Çetin ve Aslan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Çetin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal Aslan'ın hastanede tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 02:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 02:40 facebook

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