Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, ziyaretlerini sürdürdü

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:10 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, ziyaretlerini sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Vali Mustafa Yavuz'u ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci'yi ziyaret etti.

        Kurumların çalışanları ve yöneticileriyle bir araya geldiklerini aktaran Çetinkaya, "Sayın Valimiz Mustafa Bey'e ve Şerafettin Bey'e ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Bu şehre nice projemiz var. El ele vererek Karabük'ü cazibe merkezi haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

        Ergenekon Mahallesi'nde vatandaşlarla da buluşan Çetinkaya, birlik ve beraberliğin vazgeçilmez düsturları olduğunu belirterek, "Ergenekon Mahallemizde gönüldaşlarımızın misafiri olduk. Hemşehrilerimizin kaliteli ve gerçek hizmete ulaşabilmesi için şehrimizi adım adım geziyoruz. Karabük için hızlanma vakti." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Evlendi
        Evlendi
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Karabük'te traktör devrildi: 1 ölü,1 yaralı
        Karabük'te traktör devrildi: 1 ölü,1 yaralı
        Karabük'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Karabük'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Karabük'te parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Karabük'te parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı