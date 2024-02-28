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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'nın seçim ziyaretleri sürüyor

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:49 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:14
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'nın seçim ziyaretleri sürüyor
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Karabük Adliyesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Şirinevler Mahallesi'nde pazar yerini gezen Çetinkaya, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da esnafımızla, vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte yüzü gülen, gönlü gülen güzel bir Karabük için hazırız, kararlıyız. Bu şehre nice projemiz var. El ele vererek Karabük'ü cazibe merkezi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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