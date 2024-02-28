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        Karabük'te kalorifer kazanının patladığı ev yandı

        KARABÜK'ün Yenice ilçesinde kalorifer kazanının patlamasıyla çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Yenice ilçesi Yazıköy İncebacaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Karakaş'ın eşi ve kızıyla yaşadığı 2 katlı ahşap evde kalorifer kazanının patlaması nedeniyle yangın çıktı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evdekiler, kısa sürede dışarıya çıkarken, olayda yaralanan olmadı. Yangın kısa sürede büyüyüp, evin tamamını sardıktan sonra bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Ahırda bulunan hayvanlar dışarı çıkarıldı. İtfaiyenin 5 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 07:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:40
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        Karabük'te kalorifer kazanının patladığı ev yandı
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        KARABÜK'ün Yenice ilçesinde kalorifer kazanının patlamasıyla çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Yenice ilçesi Yazıköy İncebacaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Karakaş’ın eşi ve kızıyla yaşadığı 2 katlı ahşap evde kalorifer kazanının patlaması nedeniyle yangın çıktı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evdekiler, kısa sürede dışarıya çıkarken, olayda yaralanan olmadı. Yangın kısa sürede büyüyüp, evin tamamını sardıktan sonra bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Ahırda bulunan hayvanlar dışarı çıkarıldı. İtfaiyenin 5 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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