Karabük'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
İlçedeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte 160 öğrenci, 145 yetişkin olmak üzere 305 kişiye bilgilendirme yapıldı.
Etkinlikte katılımcılara broşür, boyama kitabı, jandarma çocuk dergisi, düdük, şeker ve çikolata ikram edildi.
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