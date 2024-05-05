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        Karabük'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:51 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:51
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        Karabük'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        İlçedeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte 160 öğrenci, 145 yetişkin olmak üzere 305 kişiye bilgilendirme yapıldı.

        Etkinlikte katılımcılara broşür, boyama kitabı, jandarma çocuk dergisi, düdük, şeker ve çikolata ikram edildi.

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