Karabük'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

İlçedeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte 160 öğrenci, 145 yetişkin olmak üzere 305 kişiye bilgilendirme yapıldı.

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