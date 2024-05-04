Karabük Üniversitesinde "Temel Barista" Eğitimi düzenlendi

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABÜSEM) tarafından kahve sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler ve kahve severler için "Temel Barista" Eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Yurt ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yılmaz tarafından verilen eğitime 17 kişi katıldı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, kahve çeşitlerine ilişkin bilgi vererek, "Bunları tek tek kursiyerlerimize gösteriyoruz, yapıyoruz, yaptırıyoruz. Espresso makinesinde yeni olarak öğüttüğümüz kahveyi temperlemesinden, espressonu nasıl alınacağına kadar bütün aşamaları tek tek göstererek, kursiyerlerimize öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, farklı alanlardan ve bölümlerden kursiyerlerin olduğunu belirterek, kahve kültürünü benimseyen herkesin, kurs talebinde bulunduğunu vurguladı. Kursta kahve hazırlama noktasında birçok deneyim elde edildiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti: "e-Devlet'ten taranan sertifikalarımız var. Üniversite bünyesinde, bunları biz veriyoruz. Bu sertifikayla kafelerde barista olarak çok rahat bir şekilde kursiyerlerimiz çalışabiliyorlar, iş bulabiliyorlar. Şu anda kahve yeni bir trend, ciddi bir eğilim var bu alanda. Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu yerlerde birçok kafe mevcut. İnsanlar buralara gidip, zaman geçiriyorlar. Dolayısıyla bu yoğun olan kafelerde kursiyerlerimiz de çok rahat iş bulabilme imkanına sahip oluyorlar. Kalifiyeli eleman yetiştiriyoruz. Bütün kahvelerimizi her şeyi tek tek gösteriyoruz, yaptırıyoruz. Dolayısıyla onlar da deneyim kazanmak kaydıyla çok rahat bir şekilde iyi bir barista olabiliyorlar."