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        Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:53
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        Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

        Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda seyreden Sude Öztoprak, otomobilinden kedi sesi geldiğini fark etti.

        Bunun üzerine Öztoprak, aracını yol kenarındaki lastik tamir dükkanına götürdü.

        Aracın motor kısmına sıkıştığı belirlenen kedi yavrusu, iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı.

        Daha sonra kedi yavrusuna mama verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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